Вице-президент США призвал ЕС больше помогать Украине - Bloomberg

Майкл Пенс (фото - EPA)

Вице-президент США Майкл Пенс призвал страны Европейского союза оказывать большую поддержку Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Пенс подчеркнул, что американский народ "поддерживает Украину, но европейские страны должны делать больше, чтобы помочь бывшей советской республике".

"США взяли на себя груз, связанный с Украиной, и мы гордимся этим. Но мы считаем, что нашим европейским партнерам пора сделать шаг вперед", - подчеркнул Пенс.

Он уточнил, что на данный момент Вашингтон испытывает опасения по поводу коррупции в Украине.

2 сентября Пенс заявил, что п еред принятием решения о продолжении военной помощи Украине президент США Дональд Трамп изучит информацию о состоянии борьбы с коррупцией.

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