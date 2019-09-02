Пенс доволен встречей с Зеленским

Владимир Зеленский и Майкл Пенс на встрече в Варшаве (Фото - Офіс Президента України - Facebook)

Вице-президент США Майкл Пенс остался доволен встречей с президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 1 сентября 2019 года. Об этом американский политик написал в Twitter.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Отношения между Украиной и США никогда не были такими прочными, как под руководством президента Дональда Трампа!", - написал Пенс.

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