Пенс: США стоят плечом к плечу с Украиной

Президент Владимир Зеленский встретился в Польше с вице-президентом США Майклом Пенсом. Встречу транслировал телеканал FoxNews.
"Мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с Украиной... Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", - заверил Зеленского вице-президент США.
В свою очередь, Зеленский рассказал Пенсу о первых днях работы Верховной Рады IX созыва и о планах быстрого проведения реформ.
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