Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пентагон готовит новый транш военной помощи Украине

Пентагон готовит новый транш военной помощи Украине - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)
08.12.2019, 18:48

Предполагается выделить Украине около $250 млн

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине. Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава министерства Марк Эспер, сообщает Голос Америки.

По словам Эспера, речь идет о примерно $250 млн. Он выразил уверенность, что министерство и в этот раз поддержит выделение денег Украине, хотя и проведет проверку, как деньги используются, и решает ли Украина вопрос коррупции.

Также Эспер отверг влияние процесса импичмента президента США, обвинения в котором связаны с блокированием военной помощи Украине, на выделение нового транша. Он утверждает, что министерство остается вне политики.

  • В июле военная помощь Украине была заблокирована по указанию президента США Дональда Трампа и и.о главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.
  • По показаниям свидетеля в рамках расследования об импичменте Трампа, для разблокировки военной помощи украинские власти должны были сделать заявление о начале расследования против политического противника президента США.
  • 11 сентября военная помощь была разблокирована.

Читайте также: "Это безумие". Трамп шантажировал Зеленского: как это было - описывает Уильям Тейлор

Напишите нам
пентагон военная помощь Марк Эспер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 