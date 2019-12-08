Пентагон готовит новый транш военной помощи Украине

Марк Эспер (фото - ЕРА)

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине. Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава министерства Марк Эспер, сообщает Голос Америки.

По словам Эспера, речь идет о примерно $250 млн. Он выразил уверенность, что министерство и в этот раз поддержит выделение денег Украине, хотя и проведет проверку, как деньги используются, и решает ли Украина вопрос коррупции.

Также Эспер отверг влияние процесса импичмента президента США, обвинения в котором связаны с блокированием военной помощи Украине, на выделение нового транша. Он утверждает, что министерство остается вне политики.

В июле военная помощь Украине была заблокирована по указанию президента США Дональда Трампа и и.о главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.

По показаниям свидетеля в рамках расследования об импичменте Трампа, для разблокировки военной помощи украинские власти должны были сделать заявление о начале расследования против политического противника президента США.

11 сентября военная помощь была разблокирована

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