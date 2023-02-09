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Пентагон хочет создать в Европе центр обучения экипажей HIMARS – Голос Америки

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 19:18
Пентагон хочет создать в Европе центр обучения экипажей HIMARS – Голос Америки - Фото
HIMARS (Фото - Генштаб ЗСУ)

Военные США планируют создать в Европе центр для обучения экипажей РСЗО HIMARS для союзников по НАТО, сообщает Голос Америки.

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Издание сообщает со ссылкой на интервьюгенерал-лейтенанта армии США Джона Колашески (отвечает за операции Сухопутных сил США на восточном фланге НАТО), что спрос на РСЗО HIMARS в Восточной Европе значительно возрос после успеха этого оружия в Украине, и поэтому возникла необходимость в создании учебного центра для освоения этих систем.  

Обсуждаемая программа обучения экипажей HIMARS будет доступна для стран НАТО, которые получат одобрение на покупку дальнобойных артиллерийских систем США, включая Эстонию, Польшу и Румынию.

Как заявил генерал Колашески, в НАТО "видят жестокость того, что произошло в Украине, и есть понимание срочности, есть цель, чтобы все 30 стран объединились для эффективной защиты территории НАТО".

  • 3 февраля 2023 года Пентагон подтвердил, что намерен передать Украине запускаемые с помощью HIMARS "умные бомбы" с системой самонаведения и дальностью до 150 км.
  • 7 февраля появились сообщения, что США планируют продать Польше вооружение на сумму около $10 млрд, включая РСЗО HIMARS и боеприпасы для них.

Сергій Бережний
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HIMARS нато
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