Польша получит от США HIMARS и боеприпасы к ним в пакете на $10 млрд – Bloomberg

США планируют продать Польше вооружение на сумму около $10 млрд, включая РСЗО HIMARS и боеприпасы для них. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство ссылается на данные двух официальных источников, согласно которым США намерены в рамках сделки о продаже оружия на сумму около $10 млрд продать Польше ракетные установки HIMARS с боеприпасами.

В этот же пакет войдут ракеты большой дальности ATACMS.

Эта сделка является дополнительной по отношению к ранее заключенной в 2019 году, которая также оговаривает поставку HIMARS (они пока в Польшу не доставлены).

В декабре 2022 года Вашингтон одобрил продажу Польше до 116 танков Abrams.

3 февраля 2023 года Пентагон подтвердил, что намерен передать Украине запускаемые с помощью HIMARS "умные бомбы" с системой самонаведения и дальностью до 150 км.

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Сергій Бережний

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