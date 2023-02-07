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Польша получит от США HIMARS и боеприпасы к ним в пакете на $10 млрд – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 22:59
Польша получит от США HIMARS и боеприпасы к ним в пакете на $10 млрд – Bloomberg - Фото
РСЗО HIMARS (Фото - EPA)

США планируют продать Польше вооружение на сумму около $10 млрд, включая РСЗО HIMARS и боеприпасы для них. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство ссылается на данные двух официальных источников, согласно которым США намерены в рамках сделки о продаже оружия на сумму около $10 млрд  продать Польше ракетные установки HIMARS с боеприпасами.

В этот же пакет войдут ракеты большой дальности ATACMS.

Эта сделка является дополнительной по отношению к ранее заключенной в 2019 году, которая также оговаривает поставку HIMARS (они пока в Польшу не доставлены).

Читайте также: США планируют дать Украине ракеты большей дальности: как это изменит войну с Россией

Сергій Бережний
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польша HIMARS ATACMS
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