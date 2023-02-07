Польша получит от США HIMARS и боеприпасы к ним в пакете на $10 млрд – Bloomberg
07.02.2023, 22:59
РСЗО HIMARS (Фото - EPA)
США планируют продать Польше вооружение на сумму около $10 млрд, включая РСЗО HIMARS и боеприпасы для них. Об этом сообщает Bloomberg.
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Агентство ссылается на данные двух официальных источников, согласно которым США намерены в рамках сделки о продаже оружия на сумму около $10 млрд продать Польше ракетные установки HIMARS с боеприпасами.
В этот же пакет войдут ракеты большой дальности ATACMS.
Эта сделка является дополнительной по отношению к ранее заключенной в 2019 году, которая также оговаривает поставку HIMARS (они пока в Польшу не доставлены).
- В декабре 2022 года Вашингтон одобрил продажу Польше до 116 танков Abrams.
- 3 февраля 2023 года Пентагон подтвердил, что намерен передать Украине запускаемые с помощью HIMARS "умные бомбы" с системой самонаведения и дальностью до 150 км.
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