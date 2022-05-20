Пентагон показал погрузку бронетранспортеров М113 для Украины: фото

Минобороны США опубликовало в Twitter фото погрузки бронетранспортеров М113 перед отправкой в Европу для ВСУ.

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"В Форт-Стюарт, Джорджия, солдаты 3-й пехотной дивизии загружают бронетранспортеры М113, направляющиеся в Европу для поддержки военной помощи Украине", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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