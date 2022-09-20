Пентагон: Проведение "референдумов" — это информационная операция Кремля
Пентагон заявил, что объявление российскими марионетками на Донбассе о проведении "референдумов" о присоединении к Российской Федерации служит отвлечением внимания после успешного контрнаступления Украины. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает CNN.
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"Это просто информационная операция, призванная отвлечь внимание от тяжелого положения, в котором сейчас находятся российские военные", — сказал Райдер.
Он назвал псевдореферендумы частью российской "игры".
Райдер сказал, что референдумы не вызовут доверия и не повлияют на поддержку США Украины.
"Никто не будет доверять таким фиктивным референдумам, и США, конечно же, не признают результаты любых фиктивных голосований", — сказал Райдер.
"Мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказывать им необходимую поддержку", – добавил он.
- Запланированные россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях никак не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины. Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net.
- Представители США, Германии, Эстонии и НАТО заявили, что никогда не признают проведение Россией "фейковых референдумов" на временно захваченных украинских территориях.
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