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Пентагон: Ситуация на востоке, похоже, стабилизировалась. Фокус войны смещается на юг

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 08:58
Пентагон: Ситуация на востоке, похоже, стабилизировалась. Фокус войны смещается на юг - Фото
Колин Каль (скриншот видео CNAS)

Замглавы Пентагона Колин Каль считает, что ситуация на востоке Украины стабилизировалась – и основной фокус смещается на юг под натиском ВСУ. Об этом он заявил на брифинге.

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"Я думаю, что сейчас условия на востоке, по сути, стабилизировались, и фокус действительно смещается на юг", – сказал он.

По словам Каля, это происходит отчасти из-за давления защитников Украины на юге – россияне вынуждены передислоцировать туда свои силы.

Он также отметил, что потери несут обе стороны, ведь эта война – самый интенсивный конфликт в Европе со времен Второй мировой.

"Но у украинцев есть много преимуществ, не последнее из которых – воля к победе", – добавил представитель Пентагона.

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Марк Сировой
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пентагон Донбасс армия рф юг восток войска россии колин каль
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