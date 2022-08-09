Пентагон: Ситуация на востоке, похоже, стабилизировалась. Фокус войны смещается на юг
Замглавы Пентагона Колин Каль считает, что ситуация на востоке Украины стабилизировалась – и основной фокус смещается на юг под натиском ВСУ. Об этом он заявил на брифинге.
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"Я думаю, что сейчас условия на востоке, по сути, стабилизировались, и фокус действительно смещается на юг", – сказал он.
По словам Каля, это происходит отчасти из-за давления защитников Украины на юге – россияне вынуждены передислоцировать туда свои силы.
Он также отметил, что потери несут обе стороны, ведь эта война – самый интенсивный конфликт в Европе со времен Второй мировой.
"Но у украинцев есть много преимуществ, не последнее из которых – воля к победе", – добавил представитель Пентагона.
- Утром Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили атаки россиян под Авдеевкой и Бахмутом, а на юге армия РФ ведет оборонительную операцию.
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