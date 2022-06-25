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Пентагон уточнил, какие именно 18 катеров береговой охраны передадут Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 01:28
Пентагон уточнил, какие именно 18 катеров береговой охраны передадут Украине - Фото
Катера Dauntless Sea Ark (Фото: Пентагон)

В дополнительную военную помощь в размере $450 млн, которую США 23 июня выделили для Украины, вошли 18 катеров береговой охраны. Какие именно это будут катера, рассказали в Министерстве обороны США.

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Уточняется, что в пакет помощи вошли морские и речные катера.

Среди них:

- два 35-футовых (около 10,5 м) небольших речных судна; 

- шесть 40-футовых (около 12 м) морских боевых кораблей;

- десять 34-футовых (около 10 м) патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

"В основном они предназначены для защиты русел рек и позволяют Украине сохранять контроль над руслами рек. Их также можно использовать… в близлежащих прибрежных районах", – заявил высокопоставленный представитель Минобороны США во время брифинга в Пентагоне 24 июня.

Читайте также: Оборона Киева. На Днепре создали дивизион военных катеров – видео

Наталия Медведева
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катера военная помощь Украине Dauntless Sea Ark
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