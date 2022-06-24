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Оборона Киева. На Днепре создали дивизион военных катеров – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 11:57
Видео - Телерадиостудия МО Украины Бриз
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На севере Днепра создали дивизию военных катеров для обороны Киева, в перспективе на главной реке Украины будет создана флотилия. Об этом заявил в интервью ТРК Бриз командующий Военно-морских Сил Алексей Неижпапа.

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По его словам, до полномасштабной войны основное внимание ВМС было сосредоточено на юге – Дунае и Днепровско-лиманском канале. Однако широкомасштабное вторжение РФ заставило обратить внимание и на север: по инициативе командования Сухопутных Сил с ВМС совместно сформировали дивизион военных катеров на севере Днепра.

Неижпапа рассказал, что дивизион находится в подчинении сил обороны Киева. Основная задача катеров – поддержка сил, которые действуют возле Днепра.

"Мы будем продолжать наращивать свои усилия не только возле Киева. Сейчас враг находится на юге Днепра. Мы тоже должны иметь соответствующие силы и средства, которые будут противостоять противнику на наших речках, на наших водных артериях", – сказал глава ВМС.

Он отметил, что формирование речной дивизии началось в марте, а действия на реках сильно отличаются от работы на море. По его словам, к процессу присоединились почти все военные моряки, которые были в столице. В перспективе офицеров, которые служат на реках, будут готовить в военных вузах.

По словам Неижпапы, также в перспективе на Днепре появится флотилия из нескольких дивизионов катеров, которые будут расположены в разных городах на реке. Кроме того, он добавил, что сейчас в Бугско-Днепровско-лиманском канале продолжаются активные боевые действия.

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Марк Сировой
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вмс киев днепр катера Алексей Неижпапа флотилия
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