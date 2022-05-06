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Пентагон закупит беспилотников Switchblade на $17,8 млн для Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 22:26
Пентагон закупит беспилотников Switchblade на $17,8 млн для Украины - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

Министерство обороны США заключит сегодня контракт на $17,8 млн на производство и отправку беспилотников Switchblade в Украину. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны Уильям А. ЛаПлэнт, сообщает CNN.

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Эти беспилотники будут закуплены и доставлены в Украину в рамках дополнительного финансирования Инициативы содействия безопасности Украины, которое было принято Конгрессом США в середине марта. По словам ЛаПлэнта, общее финансирование инициативы составило 300 миллионов долларов, на данный момент Минобороны выделило 136,8 миллиона долларов из этой суммы.

В общей сложности 136,8 миллиона долларов израсходованы на закупку и отправку "беспилотных авиационных систем Puma, передовой системы высокоточного оружия, устройств связи, боевого медицинского оборудования и расходных материалов, сухпайков и биноклей".

Министерство обороны также использует 1,45 миллиарда долларов из одобренного Конгрессом финансирования в размере 3,5 млрд долларов для пополнения запасов комплексов Javelin и Stinger и ключевых компонентов для них. Этот вопрос, по словам замглавы Пентагона, будет решен к концу мая.

Читайте также: Американские дроны-камикадзе Switchblade уже в Украине – Пентагон

Вадим Ребрина
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