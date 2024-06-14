Шольц: Передача Украине $50 млрд замороженных активов РФ – четкий сигнал Путину

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Планы Группы семи предоставить дополнительную финансовую поддержку Украине с привлечением замороженных российских активов свидетельствуют об устойчивой приверженности. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на ежегодном саммите G7 в четверг, цитирует Reuters.

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Немецкий канцлер считает это решение историческим шагом.

Он заявил, что это "очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета".

Также Шольц подчеркнул, что это четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину – "он не может просто сидеть сложа руки и надеяться, что фискальные проблемы в поддерживающей Украину стране однажды позволят ему выиграть эту войну".

13 июня лидеры стран-членов G7 согласились передать Украине $50 млрд с использованием замороженных активов Российской Федерации.

Большая семерка планирует создать новый фонд для поддержки Украины, использовав для него будущие доходы от замороженных российских активов, сообщала японская газета Nikkei. Согласно замыслу, фонд будет предоставлять Украине деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.

8 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: они вместе с американским лидером Джо Байденом надеются, что все страны G7 согласятся на такой фонд для Украины.