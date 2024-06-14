Надання Україні $50 млрд заморожених активів РФ є чітким сигналом Путіну – Шольц

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Плани Групи семи надати додаткову фінансову підтримку Україні із залученням заморожених російських активів свідчать про стійку прихильність. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на щорічному саміті G7 у четвер, цитує Reuters.

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Німецький канцлер вважає це рішення історичним кроком.

Він заявив, що це "дуже чітке зобов’язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності і суверенітету".

Також Шольц наголосив, що це чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну – "він не може просто сидіти склавши руки і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому виграти цю війну".

13 червня лідери країн-членів G7 погодилися передати Україні $50 млрд з використанням заморожених активів Російської Федерації.

Велика сімка планує створити новий фонд для підтримки України, використавши для нього майбутні доходи від заморожених російських активів, повідомляла японська газета Nikkei. Згідно з задумом фонд надаватиме Україні гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.

8 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив: вони разом з американським лідером Джо Байденом сподіваються, що всі країни G7 погодяться на такий фонд для України.