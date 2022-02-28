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Переговоры. Арестович считает, что Украина должна требовать от РФ полностью вывести войска

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 15:03
Переговоры. Арестович считает, что Украина должна требовать от РФ полностью вывести войска - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что украинская делегация на переговорах с Россией должна требовать полного вывода войск РФ, в том числе из временно оккупированных Крыма и частей Донбасса. Об этом он заявил Настоящему времени.

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Он отметил, что ход переговоров не буде освещаться до общего коммюнике. Арестович сказал, что примерная позиция Украины такова: никаких условий и ультиматумов.

По его словам, условия украинской стороны – понятны: прекращения огня и вывод всех войск РФ со всей территории Украины. Это лежит на столе с украинской стороны, отметил он.

"О Донбассе и Крыме (тоже идет речь, – ред.). Всех войск с территории Украины. Все равно похоронят всех, поэтому лучше уйти добровольно. Вы не представляете, что здесь творится. У нас более 100 000 резервистов за сутки встали в строй", – заявил Арестович.

Он также отметил, что о многом говорит желание России первой начать переговоры без предварительных условий и ультиматумов.

"Я бы даже не называл это переговорами. Это консультации. Я думаю, это первая проба пера. Будем надеяться, что благоразумие восторжествует", – добавил Арестович.  

 

 

Марк Сировой
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война Донбасс Крым переговоры Алексей Арестович войска россии
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