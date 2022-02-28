Переговоры. Арестович считает, что Украина должна требовать от РФ полностью вывести войска

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что украинская делегация на переговорах с Россией должна требовать полного вывода войск РФ, в том числе из временно оккупированных Крыма и частей Донбасса. Об этом он заявил Настоящему времени.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что ход переговоров не буде освещаться до общего коммюнике. Арестович сказал, что примерная позиция Украины такова: никаких условий и ультиматумов.

По его словам, условия украинской стороны – понятны: прекращения огня и вывод всех войск РФ со всей территории Украины. Это лежит на столе с украинской стороны, отметил он.

"О Донбассе и Крыме (тоже идет речь, – ред.). Всех войск с территории Украины. Все равно похоронят всех, поэтому лучше уйти добровольно. Вы не представляете, что здесь творится. У нас более 100 000 резервистов за сутки встали в строй", – заявил Арестович.

Он также отметил, что о многом говорит желание России первой начать переговоры без предварительных условий и ультиматумов.

"Я бы даже не называл это переговорами. Это консультации. Я думаю, это первая проба пера. Будем надеяться, что благоразумие восторжествует", – добавил Арестович.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.