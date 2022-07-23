UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пережил сотни обстрелов. Котенка с острова Змеиный приютила семья командира – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 20:33
Пережил сотни обстрелов. Котенка с острова Змеиный приютила семья командира – видео - Фото
Скриншот с видео

Котенка, которого украинские военные спасли с освобожденного от россиян острова Змеиный, приютила семья командира. Теперь он живет в Киеве. Об этом говорится в сюжете 1+1.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Он пережил сотни обстрелов и бомбардировок. Неделями ел то, что сам умудрялся поймать. Выжил чудом", – говорит журналистка в начале сюжета.

Военный, который принимал участие в высадках на остров, рассказал, что кота обнаружили на одном из видео с предыдущей операции, когда устанавливали украинский флаг. Командир поставил задачу "эвакуировать всех наших".

Когда военные вернулись на остров, котенка нашли в куче мусора, где он прятался. Бойцы предполагают, что он родился на Змеином, ведь раньше там жили коты, собаки и даже овцы.

Сейчас Змея, так назвали кота, привезли в Киев. Его приютила семья командира.

Смотрите также: Опубликовано новое видео высадки украинских защитников на остров Змеиный

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кот Змеиный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 