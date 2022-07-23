Пережил сотни обстрелов. Котенка с острова Змеиный приютила семья командира – видео

Котенка, которого украинские военные спасли с освобожденного от россиян острова Змеиный, приютила семья командира. Теперь он живет в Киеве. Об этом говорится в сюжете 1+1.

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"Он пережил сотни обстрелов и бомбардировок. Неделями ел то, что сам умудрялся поймать. Выжил чудом", – говорит журналистка в начале сюжета.

Военный, который принимал участие в высадках на остров, рассказал, что кота обнаружили на одном из видео с предыдущей операции, когда устанавливали украинский флаг. Командир поставил задачу "эвакуировать всех наших".

Когда военные вернулись на остров, котенка нашли в куче мусора, где он прятался. Бойцы предполагают, что он родился на Змеином, ведь раньше там жили коты, собаки и даже овцы.

Сейчас Змея, так назвали кота, привезли в Киев. Его приютила семья командира.

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Вадим Ребрина

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