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13.05.2019, 11:12

"Перемены, так перемены!" Садовый - за досрочные выборы в Раду

"Перемены, так перемены!" Садовый - за досрочные выборы в Раду - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Самопомощь заявил, что не видит причин затягивать с выборами в Раду, и поддержит в этом избранного президента Владимира Зеленского

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Лидер партии Самопомощь и мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что партия поддержит дату выборов в Верховную Раду, которую предложит избранный президент Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем блоге на Украинской правде

"Самопомощь не против досрочных выборов. Коалиции реально нет, и это все понимают. Но на новые выборы нужно идти с новыми правилами. Перемены - так перемены!", - написал Садовый. 

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Также лидер партии отметил, что главными приоритетами Самопомощи будут изменение закона о выборах (открытые списки и отмена мажоритарки) и отмена депутатской неприкосновенности. 

Ранее Садовый заявил, что Самопомощь не планирует с кем-либо объединяться и будет участвовать в выборах самостоятельно. В частности, он заверил, что с лидером Гражданской позиции Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о возможном объединении. Также лидер партии сообщил о своих намерениях бороться за кресло премьер-министра. 

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Теги: выборы, андрей садовый, самопомощь, вру
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