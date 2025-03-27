Перемирие на воде не означает возобновления Черноморской зерновой инициативы – МИД
Перемирие на воде не означает возобновления Черноморской зерновой инициативы, как об этом заявляли россияне. Такую позицию на брифинге озвучил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Общественное.
"Такое не обсуждалось, никто ни о чем подобном не договаривался. Потому что опять же вы знаете, что уже достаточно долгое время Украина сама обеспечивает морской транзит", – заявил чиновник.
Тихий напомнил: благодаря тому, что Силы обороны смогли отогнать российский флот от украинских коммерческих путей, страна уже давно сама обеспечивает судоходство.
Накануне представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон якобы сейчас "обсуждают контуры нового соглашения в рамках возобновления черноморской инициативы".
Также представитель украинского ведомства сообщил, что во время переговоров с США в Саудовской Аравии была достигнута договоренность запретить удары по гражданскому судоходству и всем портам, однако это не распространяется на военные корабли России.
"То есть перемещение российских военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением этих договоренностей, будет расцениваться как нарушение обязательств обеспечения свободного судоходства в Черном море и как угроза национальной безопасности Украины. В таком случае Украина будет иметь полное право на свою защиту", – пояснил чиновник.
- В июле 2022 года Украина и Россия отдельно подписали соглашения с Турцией и ООН об установлении зернового коридора в Черном море. С тех пор РФ шантажировала выходом из договора.
- В июле 2023-го Россия объявила о выходе по зерновой инициативе. В течение следующих дней оккупанты начали наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины, а также атаковали порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
- 27 марта президент Зеленский заявил, что перемирие на море, о котором договорились во время технических встреч в Саудовской Аравии, требовалось России – украинский черноморский коридор успешно работает и без него.