Перемирие на воде не означает возобновления Черноморской зерновой инициативы – МИД

Тихий заметил, что договоренность о прекращении огня не распространяется на военные корабли России.

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Перемирие на воде не означает возобновления Черноморской зерновой инициативы, как об этом заявляли россияне. Такую позицию на брифинге озвучил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Общественное.

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"Такое не обсуждалось, никто ни о чем подобном не договаривался. Потому что опять же вы знаете, что уже достаточно долгое время Украина сама обеспечивает морской транзит", – заявил чиновник.

Тихий напомнил: благодаря тому, что Силы обороны смогли отогнать российский флот от украинских коммерческих путей, страна уже давно сама обеспечивает судоходство.

Накануне представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон якобы сейчас "обсуждают контуры нового соглашения в рамках возобновления черноморской инициативы".

Также представитель украинского ведомства сообщил, что во время переговоров с США в Саудовской Аравии была достигнута договоренность запретить удары по гражданскому судоходству и всем портам, однако это не распространяется на военные корабли России.

"То есть перемещение российских военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением этих договоренностей, будет расцениваться как нарушение обязательств обеспечения свободного судоходства в Черном море и как угроза национальной безопасности Украины. В таком случае Украина будет иметь полное право на свою защиту", – пояснил чиновник.