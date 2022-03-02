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"Перешли на сторону РФ". Прокуратура подозревает в госизмене власти Станицы Луганской

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 18:01

Руководство Станицы Луганской подозревают в госизмене и оказании помощи российским оккупантам. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации (Альберт Зинченко. – Ред.) и его двух заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой", – говорится в сообщении.

  • 26 февраля Станица Луганская была захвачена российским агрессором. По словам руководителя Луганской ВГА Сергея Гайдая, сейчас населенный пункт на грани катастрофы.
  • Ранее прокуратура сообщила о подозрении в госизмене мэру Купянска Александру Мацегоре (Харьковская область), главе Михайловской поселковой общины Владимиру Рыкуну (Запорожская область), руководству Мелового и Марковки (Луганская область). Задержан мэр Южного Александр Брюханов, его заместитель и руководитель местного райотдела полиции (Харьковская область).

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Валерия Кондратова
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