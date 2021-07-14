Перезагрузка ВСП и запрет продажи лекарств детям. Что сегодня у Рады на повестке дня

Сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроекты о реформировании Высшего совета правосудия, порядке продажи лекарственных средств и ряд других проектов. Об этом говорится на сайте парламента.

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Депутаты продолжат рассмотрение законопроектов:

- о перезагрузке Высшего совета правосудия – в частности, об этическом совете и конкурсном отборе ВСП;

- о запрете продавать лекарства детям до 14 лет;

- о предоставлении юридической помощи задержанным, подозреваемым и обвиняемым;

- о налогообложении доходов от лотерей и казино;

- по отдельным вопросам сферы рынков электроэнергии и природного газа.

Дополнительно будет рассмотрено несколько законопроектов в первом чтении, а также вопросы ратификации украинских законов с международными соглашениями.

В феврале 2021 года Рада приняла в первом чтении законопроект, по которому вопросом отбора кандидатов на должность судей будет заниматься не Высшая квалифкомиссия, а ВСП.

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Дарья Мостовая

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