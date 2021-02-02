ВККС хотят лишить части полномочий – их получит Высший совет правосудия

Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4229. Он предусматривает, что теперь вопросом отбора кандидатов на должность судей в местных судах будет заниматься не Высшая квалификационная комиссия судей, а Высший совет правосудия.

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В пояснительной записке говорится, что законопроект поможет решить "кадровый голод" в местных судах – разблокировать и завершить все конкурсы, объявленные прошлым составом ВККС, а также провести конкурс среди кандидатов, которые прошли все стадии отбора, но так и не были назначены.

Ранее, в августе 2019 года, Высшая квалифкомиссия объявила конкурс в местные суды, кандидаты прошли проверку. Но в ноябре того же года полномочия ВККС были прекращены и проведение конкурсов на должность судей зависло в воздухе.

Законопроект 4229 предлагает передать полномочия квалификационной комиссии по проведению проверок и конкурсов Высшему совету правосудия, так как полномочный состав ВККС на сегодняшний день так и не был сформирован, а судьи по-прежнему ждут своих назначений.

Передача полномочий планируется временно – до момента, пока не будет сформирован полномочный состав Высшей квалифкомиссии судей.

Правда, неясным остается вопрос финансирования проведения проверок и конкурсов среди кандидатов на должность судей Высшим советом правосудия, ведь согласно пояснительной записке, принятие этого закона не потребует дополнительных трат из госбюджета страны.

В ноябре 2019 года был принят закон №1008 о деятельности органов судейского управления. Им был введен новый порядок формирования ВККС Высшим советом правосудия.

В декабре того же года Венецианская комиссия выступила с критикой судебной реформы Зеленского.

26 января 2021 года послы G7 дали Украине рекомендации по реформам: в частности, предлагалось перезагрузить ВККС и, после заполнения всех вакантных судейских должностей, объединить ее с ВСП.

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Дарья Мостовая

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