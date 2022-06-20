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Первая конфискация в Германии: у депутата Госдумы забрали три квартиры в Мюнхене

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 14:59
Первая конфискация в Германии: у депутата Госдумы забрали три квартиры в Мюнхене - Фото
Фото: pixabay.com

Прокуратура Мюнхена и Федеральное управление криминальной полиции на прошлой неделе конфисковали три квартиры в Мюнхене, которые принадлежали депутату нелегитимной Государственной думы и его супруге. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

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Это первый случай в Германии, когда из-за санкций российские активы были не просто заморожены, но и конфискованы.

Имя российского депутата не указывается, в сообщении его называют Л., а его жену – К.

На супругов были оформлены две квартиры в Мюнхене, которые они сдавали в аренду даже после введения санкций.

В ходе следствия нашлась третья квартира, собственником которой была жена депутата.

Кроме квартир, был конфискован банковский счет, на который поступала арендная плата. Арендаторам разрешили остаться.

Андрей Водяный
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Германия госдума конфискация
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