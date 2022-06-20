Первая конфискация в Германии: у депутата Госдумы забрали три квартиры в Мюнхене
Прокуратура Мюнхена и Федеральное управление криминальной полиции на прошлой неделе конфисковали три квартиры в Мюнхене, которые принадлежали депутату нелегитимной Государственной думы и его супруге. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
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Это первый случай в Германии, когда из-за санкций российские активы были не просто заморожены, но и конфискованы.
Имя российского депутата не указывается, в сообщении его называют Л., а его жену – К.
На супругов были оформлены две квартиры в Мюнхене, которые они сдавали в аренду даже после введения санкций.
В ходе следствия нашлась третья квартира, собственником которой была жена депутата.
Кроме квартир, был конфискован банковский счет, на который поступала арендная плата. Арендаторам разрешили остаться.
- Санкции Евросоюза заморозили активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 млрд евро.
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