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16.05.2019, 15:48

Первая леди. Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

Первая леди. Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской - Фото
Марина Порошенко (фото - president.gov.ua)

Нынешняя первая леди считает, что важно делать то, "к чему побуждает душа"

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Нынешняя первая леди Украины, глава Украинского культурного фонда Марина Порошенко советует своей преемнице Елене Зеленской не прислушиваться к советам каких-то политтехнологов или протоколистов. Об этом она заявила сегодня в интервью Радио НВ.

"Мы можем желать только то, что сами чувствуем. И я действительно хочу пожелать, чтобы она не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает душа, когда она видит, что она не может не делать чего-то полезного для общества. Только с такими эмоциями и с таким внутренним ощущением своей причастности к какому-то проекту можно добиться хороших результатов", - отметила Порошенко.

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Она считает, что предвыборная президентская кампания была "грязной". "Я думаю, что при такой грязной и несправедливой предвыборной кампании, когда действительно весь негатив выливался только в направлении одного из претендентов на пост президента, этот результат (поражение Петра Порошенко, - ред.) был предсказуем. Потому, что тот негатив, который получили в свои мозги люди, сделал свою работу", - отметила Порошенко.

14 мая действующий президент Петр Порошенко дал совет избранному главе государства Владимиру Зеленскому.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, совет, марина порошенко, Елена Зеленская
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