Первая пресс-конференция Байдена после дебатов с Трампом обошла по просмотрам "Оскар"

Джо Байден (Фото: EPA)

Более 23 млн человек посмотрели первую пресс-конференцию американского президента Джо Байдена после выступления на дебатах с Дональдом Трампом – это больше зрителей, чем у "Оскара". Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на данные компании Nielsen.

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По данным Nielsen телевизионная аудитория составила примерно 45% из 51,3 млн зрителей, наблюдавших за дебатами. Это выступление на саммите НАТО в Вашингтоне стало одной из самых популярных телепередач года.

Компания отметила, что Fox News собрал самую большую аудиторию среди всех телеканалов – 5,7 млн зрителей, что составляет почти четверть общей телеаудитории. Самой рейтинговой была телекомпания ABC с пятью млн зрителей.

По данным Nielsen четверо из пяти зрителей были 55 лет и старше. Наибольшую аудиторию телеканал ABC собрал среди взрослых от 25 до 54 лет – это ключевая демографическая группа для рекламодателей в кабельных новостях.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

Демократы стали еще более озабочены Байденом после того, как тот назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным ", а вице-президента Камала Гаррис – "вицепрезидентом Трампом".

В то же время новый премьер Британии Кир Стармер подчеркнул, что Байдену нужно отдать должное за проведение "замечательного саммита".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "оговорки случаются у всех", а президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Байден "главный" и хорошо управляет делами.

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