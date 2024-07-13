Перша пресконференція Байдена після дебатів з Трампом обійшла за переглядами "Оскар"

Телевізійна аудиторія склала приблизно 45% з 51,3 млн глядачів, які спостерігали за дебатами

Джо Байден (Фото: EPA)

Понад 23 млн людей подивилися першу пресконференцію американського президента Джо Байдена після виступу на дебатах з Дональдом Трампом – це більше глядачів, ніж у "Оскара". Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на дані компанії Nielsen.

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За даними Nielsen телевізійна аудиторія склала приблизно 45% з 51,3 млн глядачів, які спостерігали за дебатами. Цей виступ на саміті НАТО у Вашингтоні став однією з найпопулярніших телепередач року.

Компанія зазначила, що Fox News зібрав найбільшу аудиторію серед усіх телеканалів – 5,7 млн глядачів, що становить майже чверть загальної телеаудиторії. Найрейтинговішою була телекомпанія ABC з п'ятьма млн глядачів.

За даними Nielsen четверо з п'яти глядачів були 55 років і старші. Найбільшу аудиторію телеканал ABC зібрав серед дорослих від 25 до 54 років – це ключова демографічна група для рекламодавців у кабельних новинах.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Демократи стали ще більш стурбовані Байденом після того, як той назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним", а віцепрезидентку Камалу Гарріс – "віцепрезидентом Трампом".

Водночас новий прем'єр Британії Кір Стармер наголосив, що Байдену треба віддати належне за проведення "чудового саміту".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "обмовки трапляються у всіх", а президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що Байден "головний" і добре керує справами.

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