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Первые танки Leopard 2 от Испании поедут в Украину на следующей неделе

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 20:50
Первые танки Leopard 2 от Испании поедут в Украину на следующей неделе - Фото
Фото - Twitter Минобороны Испании

Испания отправит в Украину первую партию современных боевых танков Leopard 2 до конца следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В ведомстве сообщили, что сегодня, 23 марта, министр обороны Испании Маргарита Роблес приехала на оружейный завод, где продолжаются испытания шести танков для Украины.

Она заявила, что работы идут рекордными темпами, что позволит отправить первые танки до конца следующей недели.

  • 23 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес сообщал, что его страна отправит в Украину шесть "Леопардов", но это количество может быть увеличено до 10.
  • 15 марта, по итогам Расштайна-10, Роблес заявила, что Испания передаст еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести, обещанным ранее.

Смотрите также: В Минобороны показали, как ВСУ осваивают танки Leopard 2A4 в Испании – видео

Оксана Житнюк
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