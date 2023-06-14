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Первыми во вражеский блиндаж заходят гранаты и пули: видео зачистки под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 17:04
Первыми во вражеский блиндаж заходят гранаты и пули: видео зачистки под Бахмутом - Фото
Скриншот с видео

Telegram-канал третьей отдельной штурмовой бригады опубликовал видео зачистки позиций оккупантов под Бахмутом. Видео сняли бойцы Галицкого взвода первой роты второго штурмбата.

Первыми во вражеский блиндаж всегда заходят гранаты и пули, отмечают военные.

Смотрите также: Контрнаступление. На видео – штурм и первые часы освобождения Благодатного и Макаровки: карта

Вадим Ребрина
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бахмутконтрнаступление
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