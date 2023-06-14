Першими у ворожий бліндаж заходять гранати та кулі: відео зачищення під Бахмутом

Telegram-канал третьої окремої штурмової бригади опублікував відео зачищення позицій окупантів під Бахмутом. Відео зафільмували бійці Галицького взводу першої роти другого штурмбату.

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Першими у ворожий бліндаж завжди заходять гранати та кулі, зазначають військові.

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