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Першими у ворожий бліндаж заходять гранати та кулі: відео зачищення під Бахмутом

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 17:04
Першими у ворожий бліндаж заходять гранати та кулі: відео зачищення під Бахмутом - Фото
Скриншот з відео

Telegram-канал третьої окремої штурмової бригади опублікував відео зачищення позицій окупантів під Бахмутом. Відео зафільмували бійці Галицького взводу першої роти другого штурмбату.

Першими у ворожий бліндаж завжди заходять гранати та кулі, зазначають військові.

Дивіться також: Контрнаступ. На відео – штурм та перші години визволення Благодатного та Макарівки: мапа

Вадим Ребрина
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