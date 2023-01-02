UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первый указ в 2023 году. Зеленский продлил на год безвиз для британцев

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 17:24
Первый указ в 2023 году. Зеленский продлил на год безвиз для британцев - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 января, продлил действие временного безвизового режима для граждан Великобритании на один год – до 30 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Это первый указ украинского президента в 2023 году.

Украина отменила визы для британцев в 2005 году, но с момента выхода Соединенного Королевства из Евросоюза действие безвиза пришлось приостановить, и с января 2020 он работает во временном режиме и ежегодно продлевается указом президента.

Указ разрешает британцам въезжать на территорию Украины без виз, если срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

  • Украина планирует договориться с Великобританией о постоянном безвизе, но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что это будет не скоро.
  • Посол Украины в Лондоне в прошлом году призвал британское правительство смягчить ненужную и бюрократическую политику выдачи виз.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Великобритания безвиз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 