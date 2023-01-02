Первый указ в 2023 году. Зеленский продлил на год безвиз для британцев
02.01.2023, 17:24
Фото: пресс-служба Офиса президента
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 января, продлил действие временного безвизового режима для граждан Великобритании на один год – до 30 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте президента.
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Это первый указ украинского президента в 2023 году.
Украина отменила визы для британцев в 2005 году, но с момента выхода Соединенного Королевства из Евросоюза действие безвиза пришлось приостановить, и с января 2020 он работает во временном режиме и ежегодно продлевается указом президента.
Указ разрешает британцам въезжать на территорию Украины без виз, если срок пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.
- Украина планирует договориться с Великобританией о постоянном безвизе, но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что это будет не скоро.
- Посол Украины в Лондоне в прошлом году призвал британское правительство смягчить ненужную и бюрократическую политику выдачи виз.
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