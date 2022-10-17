Петиция о запрете творческой деятельности россиян в Украине набрала 25 000 подписей

Петиция о запрете гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность на территории Украины набрала более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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Петиция появилась на сайте главы государства 15 августа.

Текст обращения составлен продюсером Ольгой Клименко. От имени украинского творческого сообщества, актеров, продюсеров и режиссеров она призвала отказаться от сотрудничества с РФ в культурном секторе в связи с совершенными Россией преступлениями против украинского народа. Вместо этого она предлагает увеличивать количество украинского контента на телевидении, в театрах, на радио и в сфере кинематографа.

Петицией предлагается:

- запретить гражданам РФ осуществлять в Украине любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом;

- запретить трансляцию фильмов и сериалов в эфирах украинских телеканалов с участием граждан РФ и/или созданных в России;

- ограничить распространение/продажу продуктов российской культуры (литературных произведений, представлений, художественных работ) в Украине;

- принять законодательные меры по сохранению независимости украинского кинематографа от российского влияния и создать вместе с компетентными органами власти необходимые для этого принципы, механизмы и процедуры.

Ранее Зеленский ответил на петиции о запрете предоставления гражданства Невзорову и об отмене безвиза с Беларусью.

Оксана Житнюк

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