UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский ответил на петицию по отмене безвиза с Беларусью. Передал вопрос Кабмину

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 10:33
Зеленский ответил на петицию по отмене безвиза с Беларусью. Передал вопрос Кабмину - Фото
Владимир Зеленский, Фото — Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский предложил Кабмину рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима для граждан Беларуси. Об этом говорится в его ответе на соответствующую петицию, которая набрала 25 000 голосов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент отметил, что сейчас граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для беларусов и других иностранцев.

В ограниченном режиме работает только один пункт пропуска на Волыни. Там оформляют граждан Украины, которые возвращаются в страну.

Зеленский предложил Кабмину рассмотреть вопрос о безвизовом режиме.

Читайте также: Макрон: Лукашенко пойдет против воли народа, если Беларусь прямо вступит в войну

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский беларусь визы петиция безвиз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 