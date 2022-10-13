Зеленский ответил на петицию по отмене безвиза с Беларусью. Передал вопрос Кабмину

Президент Владимир Зеленский предложил Кабмину рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима для граждан Беларуси. Об этом говорится в его ответе на соответствующую петицию, которая набрала 25 000 голосов.

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Президент отметил, что сейчас граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для беларусов и других иностранцев.

В ограниченном режиме работает только один пункт пропуска на Волыни. Там оформляют граждан Украины, которые возвращаются в страну.

Зеленский предложил Кабмину рассмотреть вопрос о безвизовом режиме.

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Марко Сировой

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