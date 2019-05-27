Петиция против отставки Зеленского тоже набрала 25 тысяч подписей

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Петиция на сайте главы государства, которую подписывали, чтобы отменить другую петицию "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", набрала более 25 тыч голосов.

Петиция была опубликована 23 мая Леонидом Яценко.

"Предлагаю отменить петицию №22/053360-еп, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается", - говорится в тексте петиции.

Петицию об отставке президента Владимира Зеленского зарегистрировали 22 мая, и она набрала нужное количество подписей менее, чем за сутки. По законодательству, президент должен рассмотреть петицию и дать ответ, но этого не сделал.

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