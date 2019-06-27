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27.06.2019, 15:31

Певец Иво Бобул идет на выборы

Певец Иво Бобул идет на выборы - Фото
Иво Бобул (фото - личный Facebook)

Народный артист числится в списке партии Патриот

Народный артист Украины Иво Бобул баллотируется в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные с сайта Центральной избирательной комиссии.

Он баллотируется от партии Патриот под номером 5.

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Ранее сегодня сообщалось, что под номером 68 в списке президентской партии Слуга народа значится Владимир Козак. По данным журналистов, он приходится родственником мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Читайте также: Выборы. В Раду хотят несколько Кононенко и Голобородько

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Теги: выборы, иво бобул
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