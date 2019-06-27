Певец Иво Бобул идет на выборы

Иво Бобул (фото - личный Facebook)

Народный артист Украины Иво Бобул баллотируется в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные с сайта Центральной избирательной комиссии.

Он баллотируется от партии Патриот под номером 5.

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Ранее сегодня сообщалось, что под номером 68 в списке президентской партии Слуга народа значится Владимир Козак. По данным журналистов, он приходится родственником мэру Харькова Геннадию Кернесу.

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