Выборы. В Раду хотят несколько Кононенко и Голобородько

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На досрочных парламентских выборах по одномандатному избирательному округу №94 в Киевской области баллотируются сразу по несколько однофамильцев политиков и кандидат с фамилией персонажа президента в сериале "Слуга народа" – Голобородько. На это обратили внимание журналисты издания Новое время.

Там зарегистрированы кандидаты-самовыдвиженцы Голобородько Павел Витальевич, а также однофамильцы журналиста 1+1 и соратника пятого президента Дубинский Вадим Владимиров, Дубинский Максим Николаевич, Дубинский Алексей Петрович, Кононенко Артур Романович, Кононенко Игорь Витальевич, Кононенко Алексей Федорович, Кононенко Александр Александрович.

Также же зарегистрирован и сам кандидат от партии Слуга народа Дубинский Александр Анатольевич.

Центр этого избирательного округа – Обухов. В него также входят город Васильков, Васильковский и Обуховский районы.

Ранее сегодня сообщалось, что президентская партия исключила из своего списка еще одного кандидата.

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