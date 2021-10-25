Пикалов: Не думаю, что Зеленский вернется в Квартал. Он мудрее и сильнее

Актер студии Квартал 95 Александр Пикалов считает, что президент Владимир Зеленский вряд ли вернется в проект, потому что он "перерос его". Об этом Пикалов рассказал в интервью Украинской правде.

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"Если говорить о каком-то возвращении: я не вижу его пути обратно в Квартал. Он перерос Квартал. Он мудрее, сильнее. Может снять какое-то кино, может – книга. Но он перерос Квартал на 100 голов. Не думаю, что он вернется", – сказал актер.

По его словам, авторы Квартала не согласовывают шутки с Офисом президента, потому что у "них куча своих дел".

На вопрос, почему к Зеленскому в Квартале применяется "аккуратный юмор", Пикалов ответил, что это самоцензура.

"Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – считает Пикалов.

Также он подтвердил, что первая леди Елена Зеленская продолжает работать автором Квартала, но только в проекте Женский квартал.

"У нее очень мало времени, она появляется реже, чем раньше, но работает. И мы очень довольны. У меня мнение такое, что для нее это маленький кайфец, который остался", – рассказал артист.

В 2019 году актриса Квартала Елена Кравец рассказала, что Зеленский вычитывает все шутки о нем и супруге.

В феврале 2021-го стало известно, что Зеленский получил более 4 млн грн роялти от Квартала 95.

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Владислава Михайленко

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