UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пикалов: Не думаю, что Зеленский вернется в Квартал. Он мудрее и сильнее

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 16:37
Пикалов: Не думаю, что Зеленский вернется в Квартал. Он мудрее и сильнее - Фото
Александр Пикалов (Фото: Скриншот Youtube/Украинская правда)

Актер студии Квартал 95 Александр Пикалов считает, что президент Владимир Зеленский вряд ли вернется в проект, потому что он "перерос его". Об этом Пикалов рассказал в интервью Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если говорить о каком-то возвращении: я не вижу его пути обратно в Квартал. Он перерос Квартал. Он мудрее, сильнее. Может снять какое-то кино, может – книга. Но он перерос Квартал на 100 голов. Не думаю, что он вернется", – сказал актер.

По его словам, авторы Квартала не согласовывают шутки с Офисом президента, потому что у "них куча своих дел".

На вопрос, почему к Зеленскому в Квартале применяется "аккуратный юмор", Пикалов ответил, что это самоцензура.

"Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – считает Пикалов.

Также он подтвердил, что первая леди Елена Зеленская продолжает работать автором Квартала, но только в проекте Женский квартал.

"У нее очень мало времени, она появляется реже, чем раньше, но работает. И мы очень довольны. У меня мнение такое, что для нее это маленький кайфец, который остался", – рассказал артист.

  • В 2019 году актриса Квартала Елена Кравец рассказала, что Зеленский вычитывает все шутки о нем и супруге.
  • В феврале 2021-го стало известно, что Зеленский получил более 4 млн грн роялти от Квартала 95.

Также читайте мнение: Разумков и тарифы. Почему обвалился рейтинг Зеленского: объясняют социологи

Владислава Михайленко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский первая леди Квартал 95 Елена Зеленская Александр Пикалов офис президента
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 