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Под елку. Зеленский получил более 4 млн грн роялти от Квартала 95 – декларация

05.01.2021, 13:58
Под елку. Зеленский получил более 4 млн грн роялти от Квартала 95 – декларация - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский под новый год получил более 4 млн гривень роялти от студии Квартал 95. Об этом говорится в его двух декларациях от 4 января, которые опубликовало Нацагентство предотвращения коррупции.

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В первой декларации указано, что 30 декабря Зеленский получил две выплаты роялти от юрлица Квартал 95: на 3 306 832 грн и 1 048 000.

Во второй декларации говорится о выплате президенту в тот же день 235 000 грн роялти от ООО "Киностолица".

  • 7 июля 2020-го Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства в связи с тем, что он не предоставил информацию о существенных изменениях в его имущественном состоянии
  • 7 июля НАПК вручило два протокола об административном нарушении Зеленскому.
  • 24 июля Интерфакс-Украина сообщал, что суд закрыл административное производство против Зеленского.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский декларация Квартал 95

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