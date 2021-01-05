Под елку. Зеленский получил более 4 млн грн роялти от Квартала 95 – декларация
05.01.2021, 13:58
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский под новый год получил более 4 млн гривень роялти от студии Квартал 95. Об этом говорится в его двух декларациях от 4 января, которые опубликовало Нацагентство предотвращения коррупции.
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В первой декларации указано, что 30 декабря Зеленский получил две выплаты роялти от юрлица Квартал 95: на 3 306 832 грн и 1 048 000.
Во второй декларации говорится о выплате президенту в тот же день 235 000 грн роялти от ООО "Киностолица".
- 7 июля 2020-го Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства в связи с тем, что он не предоставил информацию о существенных изменениях в его имущественном состоянии
- 7 июля НАПК вручило два протокола об административном нарушении Зеленскому.
- 24 июля Интерфакс-Украина сообщал, что суд закрыл административное производство против Зеленского.
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