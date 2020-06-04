Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пресс-секретарь Зеленского заработала почти миллион: декларация Мендель

Пресс-секретарь Зеленского заработала почти миллион: декларация Мендель - Фото
Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)
04.06.2020, 09:05

У пресс-секретаря президента Юлии Мендель есть квартира в столице, которую она купила в кредит за 1,2 млн грн

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель задекларировала 936 000 грн доходов за прошлый год. Ее электронная декларация опубликована на сайте НАПК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ее доход от журналистики составил 267 100 грн,  гонорары от Всемирного банка – 298 000 грн.

Зеленский назначил Мендель 3 июня 2019 года, до этого она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала материалы для различных СМИ. Зарплата Мендель в Офисе президента - 370 600 грн.

У Мендель есть пять счетов в Приватбанке, Укргазбанке и Райффайзен Банк Аваль, однако она не указала суммы размещенных там средств.

В декабре 2018 года Мендель купила квартиру в кредит в Киеве, общей площадью 48,5 квадратных метров за 1 215 000 грн, другого имущества у нее нет.

Она выплачивает кредит – 785 000 грн, который взяла в декабре 2018 года.

Мендель также получила 3 852 грн страховых выплат.

Читайте также: Зеленский о скандале с Мендель: Девочку буду защищать

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский Укргазбанк декларация ПриватБанк юлия мендель аваль
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 