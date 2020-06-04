Пресс-секретарь Зеленского заработала почти миллион: декларация Мендель

Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель задекларировала 936 000 грн доходов за прошлый год. Ее электронная декларация опубликована на сайте НАПК.

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Ее доход от журналистики составил 267 100 грн, гонорары от Всемирного банка – 298 000 грн.

Зеленский назначил Мендель 3 июня 2019 года, до этого она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала материалы для различных СМИ. Зарплата Мендель в Офисе президента - 370 600 грн.

У Мендель есть пять счетов в Приватбанке, Укргазбанке и Райффайзен Банк Аваль, однако она не указала суммы размещенных там средств.

В декабре 2018 года Мендель купила квартиру в кредит в Киеве, общей площадью 48,5 квадратных метров за 1 215 000 грн, другого имущества у нее нет.

Она выплачивает кредит – 785 000 грн, который взяла в декабре 2018 года.

Мендель также получила 3 852 грн страховых выплат.

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