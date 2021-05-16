Пискун об упреках Зеленского по госдаче в Конча-Заспе: Платил аренду, ну ничего – съеду

Бывший генпрокурор Святослав Пискун ответил на упреки президента Владимира Зеленского о том, что отдельные люди "с фамилиями Пискун, Ландик и другие" проживают на госдачах в Конча-Заспе за "символическую плату". Экс-чиновник заявил, что исправно платил аренду, но если надо – съедет. Об этом экс-генпрокурор сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Он отметил, что получил госдачу, потому что проживание там гарантировало ему, как должностному лицу, безопасность. По словам Пискуна, с ним был заключен договор не о пользовании, а об аренде на 49 лет и этот договор был утвержден Фондом госимущества Украины.

"Я платил не символическую плату, а ту плату, которая установлена законом. Но если президент считает, что мне там нельзя жить и не нужно, они хотят и уже расторгли в одностороннем порядке со мной договор аренды. Я согласен с решением президента и, конечно, я оттуда съеду, хоть мне это и не совсем приятно", – заявил экс-генпрокурор.

По его словам, в 2002 году вместе с ним в перечень людей, получивших жилье в Конча-Заспе, вошли глава Верховного суда, глава Высшего хозяйственного суда и "вроде бы глава Службы безопасности Украины".

"Это же аренда, я ее платил – до вчерашнего дня. Ну ничего, буду съезжать, распоряжение принесли, что мне надо оттуда выбраться – я выбираюсь", – подчеркнул Пискун.

14 мая 2021 года, Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице и отметил, что экс-чиновники живут там "за символическую плату"

Читайте также: Зубко опубликовал платежки за дом в Конча-Заспе в ответ на упреки Зеленского: фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.