UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пискун об упреках Зеленского по госдаче в Конча-Заспе: Платил аренду, ну ничего – съеду

16.05.2021, 13:20
Пискун об упреках Зеленского по госдаче в Конча-Заспе: Платил аренду, ну ничего – съеду - Фото
Святослав Пискун (скриншот с видео YouTube_Свобода слова)

Бывший генпрокурор Святослав Пискун ответил на упреки президента Владимира Зеленского о том, что отдельные люди "с фамилиями Пискун, Ландик и другие" проживают на госдачах в Конча-Заспе за "символическую плату". Экс-чиновник заявил, что исправно платил аренду, но если надо – съедет. Об этом экс-генпрокурор сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Он отметил, что получил госдачу, потому что проживание там гарантировало ему, как должностному лицу, безопасность. По словам Пискуна, с ним был заключен договор не о пользовании, а об аренде на 49 лет и этот договор был утвержден Фондом госимущества Украины.

"Я платил не символическую плату, а ту плату, которая установлена законом. Но если президент считает, что мне там нельзя жить и не нужно, они хотят и уже расторгли в одностороннем порядке со мной договор аренды. Я согласен с решением президента и, конечно, я оттуда съеду, хоть мне это и не совсем приятно", – заявил экс-генпрокурор.

По его словам, в 2002 году вместе с ним в перечень людей, получивших жилье в Конча-Заспе, вошли глава Верховного суда, глава Высшего хозяйственного суда и "вроде бы глава Службы безопасности Украины".

"Это же аренда, я ее платил – до вчерашнего дня. Ну ничего, буду съезжать, распоряжение принесли, что мне надо оттуда выбраться – я выбираюсь", – подчеркнул Пискун.

  • 14 мая 2021 года, Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице и отметил, что экс-чиновники живут там "за символическую плату"

Читайте также: Зубко опубликовал платежки за дом в Конча-Заспе в ответ на упреки Зеленского: фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский аренда Конча-Заспа Святослав Пискун госдача
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 