UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Письма Лаврова. В РФ жалуются, что писали в 37 стран, а получили два коллективных ответа

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 16:58
Письма Лаврова. В РФ жалуются, что писали в 37 стран, а получили два коллективных ответа - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала Запад за коллективный ответ на 37 писем главы МИД РФ Сергея Лаврова. Она назвала это "дипломатической невежливостью" и "неуважением к просьбе России", сообщается на сайте МИД РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера, 10 февраля, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель отправили в Россию ответы на письма Лаврова о "неделимости безопасности". Эти послания он адресовал 37 странам, однако ЕС и НАТО дали совместные ответы российскому министру.

Захарова пожаловалась, что "предметной реакции на прямо поставленный вопрос" в полученных документах не было, а вместо этого России предложили вступить в диалог по укреплению безопасности.

По ее словам, в послании Лаврова было "особо подчеркнуто", что РФ ждет "развернутого ответа в национальном качестве".

"Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", – пожаловалась Захарова.

Она заявила, что Россия "не может принять коллективный ответ, напоминающий круговую поруку". В России ждут "развернутой реакции" от каждого адресата. Она также обвинила Запад в "увиливании от ответа" и нежелании "признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия-НАТО обязательства".

  • 28 января Лавров отправил письма в страны ЕС, США и Канаду. В послании он заявил, что "смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого", и пожаловался на "безответственное расширение НАТО". Текст опубликован на сайте МИД РФ.
  • Боррель ответил на письма от имени 27 государств-членов ЕС.
  • Также вчера ответ Лаврову отправил Столтенбрег. На вчерашнем брифинге с премьером Великобритании он сообщил, что предложил России продолжить диалог в рамках серии встреч в Совете Россия-НАТО, чтобы найти дипломатический путь решения ситуации.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мария Захарова мид рф Сергей Лавров Жозеп Боррель
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 