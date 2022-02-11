Письма Лаврова. В РФ жалуются, что писали в 37 стран, а получили два коллективных ответа

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала Запад за коллективный ответ на 37 писем главы МИД РФ Сергея Лаврова. Она назвала это "дипломатической невежливостью" и "неуважением к просьбе России", сообщается на сайте МИД РФ.

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Вчера, 10 февраля, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель отправили в Россию ответы на письма Лаврова о "неделимости безопасности". Эти послания он адресовал 37 странам, однако ЕС и НАТО дали совместные ответы российскому министру.

Захарова пожаловалась, что "предметной реакции на прямо поставленный вопрос" в полученных документах не было, а вместо этого России предложили вступить в диалог по укреплению безопасности.

По ее словам, в послании Лаврова было "особо подчеркнуто", что РФ ждет "развернутого ответа в национальном качестве".

"Вместо этого нам пишут Столтенберг и Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", – пожаловалась Захарова.

Она заявила, что Россия "не может принять коллективный ответ, напоминающий круговую поруку". В России ждут "развернутой реакции" от каждого адресата. Она также обвинила Запад в "увиливании от ответа" и нежелании "признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия-НАТО обязательства".

28 января Лавров отправил письма в страны ЕС, США и Канаду. В послании он заявил, что "смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого", и пожаловался на "безответственное расширение НАТО". Текст опубликован на сайте МИД РФ.

Боррель ответил на письма от имени 27 государств-членов ЕС.

Также вчера ответ Лаврову отправил Столтенбрег. На вчерашнем брифинге с премьером Великобритании он сообщил, что предложил России продолжить диалог в рамках серии встреч в Совете Россия-НАТО, чтобы найти дипломатический путь решения ситуации.

Оксана Житнюк

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