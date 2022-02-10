Евросоюз передал России ответ на письма Лаврова о "неделимости безопасности"
Евросоюз передал России ответ на письма министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "неделимости безопасности". Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в Twitter.
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"Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, полученные от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны решаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", – сказано в сообщении.
Деталей ответа ЕС Боррель не раскрыл.
Пресс-служба постоянного представительства РФ при ЕС сообщила, что сегодня, 10 февраля, директор Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йонника Балфоорт передала постпреду Владимиру Чижову ответ Борреля от имени министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС.
Постпредство РФ сообщает, что данный документ – реакция на послание Лаврова о "неделимости безопасности", которое он отправил 28 января ряду европейских стран, США и Канаде. Балфоорт отметила, что в ЕС не предполагают разглашать содержание этого ответа.
28 января Лавров отправил письма странам ЕС, США и Канаде. В послании он заявил, что "смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого" и пожаловался на "безответственное расширение НАТО". Текст опубликован на сайте МИД РФ.
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