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Евросоюз передал России ответ на письма Лаврова о "неделимости безопасности"

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 15:09
Евросоюз передал России ответ на письма Лаврова о
Жозеп Боррель (Фото - ЕРА)

Евросоюз передал России ответ на письма министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "неделимости безопасности". Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в Twitter.

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"Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, полученные от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны решаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", – сказано в сообщении.

Деталей ответа ЕС Боррель не раскрыл.

Евросоюз передал России ответ на письма Лаврова о "неделимости безопасности"

Пресс-служба постоянного представительства РФ при ЕС сообщила, что сегодня, 10 февраля, директор Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йонника Балфоорт передала постпреду Владимиру Чижову ответ Борреля от имени министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС.

Постпредство РФ сообщает, что данный документ – реакция на послание Лаврова о "неделимости безопасности", которое он отправил 28 января ряду европейских стран, США и Канаде. Балфоорт отметила, что в ЕС не предполагают разглашать содержание этого ответа.

28 января Лавров отправил письма странам ЕС, США и Канаде. В послании он заявил, что "смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого" и пожаловался на "безответственное расширение НАТО". Текст опубликован на сайте МИД РФ.

  • Россия обратилась к странам-членам НАТО и ОБСЕ, включая Финляндию, с просьбой предоставить для нее "юридические гарантии безопасности".
  • 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. 
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "в ответах США по гарантиям безопасности нет позитивной реакции по главному вопросу – о недопустимости расширения НАТО". 
Оксана Житнюк
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Сергей Лавров ответ агрессия рф Жозеп Боррель
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