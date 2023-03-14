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Планировал убить Буданова, Резникова и "азовца". Задержанный киллер получил 12 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 19:45
Планировал убить Буданова, Резникова и
Алексей Резников и Кирилл Буданов (Коллаж - Валентина Полищук, LIGA.net)

Киллер, планировавший убийство министра обороны Алексея Резникова, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и украинского активиста, проведет 12 лет в тюрьме. О приговоре суда сообщила Служба безопасности Украины.

Печерский райсуд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества организатора диверсионно-разведывательной группы Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Мужчина, которого украинские правоохранители задержали еще летом 2022 года, занимался подготовкой к убийству Резникова, Буданова, а также известного украинского активиста. СБУ не называет имени последнего, но после задержания киллера в августе собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщал, что речь идет об известном "азовце" Сергее "Боцмане" Коротких, который в 2014 году получил украинское гражданство лично из рук пятого президента Петра Порошенко.

Как сообщает СБУ, за каждое из трех убийств российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от $100 000 до $150 000.

Фигурантом является житель временно оккупированного Луганска, который в составе террористической организации ЛНР активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. После полномасштабного вторжения его завербовал сотрудник российской разведки.

Россияне дали ему задачу организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед покушением на Буданова и Резникова.

Мужчина признан виновным по статьям о госизмене, подготовке к совершению убийства, участии в незаконных вооруженных формированиях и участии в террористической организации.

Оксана Житнюк
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Алексей Резников война приговор киллер Кирилл Буданов
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