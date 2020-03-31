"Пленки Ермака". Реакции Зеленского на каждый пост в Facebook не будет – Мендель

Юлия Мендель (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)

Президент Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал с обнародованием видеозаписей, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает назначения на госдолжности. Об этом в комментарии изданию Главком заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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"Вы хотите, чтоб президент реагировал на каждый пост в Facebook?", - вопросом ответила она журналисту на вопрос о том, стоит ли ожидать реакцию главы государства на скандал с участием главы ОП.

На уточняющее вопросы пресс-секретарь главы государства повторила, что президент "не обязан реагировать на каждый пост в Facebook".

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29 марта 2020-го депутат Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, где брат главы ОП Андрея Ермака якобы обсуждает кадровые назначения.

Позже Лерос заявил, что попросил НАБУ проверить возможную причастность Андрея Ермака к уголовному преступлению.

Руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы госвласти.

Госбюро расследований открыло уголовное дело по заявлению главы ОП.