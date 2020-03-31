"Пленки Ермака". Реакции Зеленского на каждый пост в Facebook не будет – Мендель

Президент Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал с обнародованием видеозаписей, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает назначения на госдолжности. Об этом в комментарии изданию Главком заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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"Вы хотите, чтоб президент реагировал на каждый пост в Facebook?", - вопросом ответила она журналисту на вопрос о том, стоит ли ожидать реакцию главы государства на скандал с участием главы ОП.
На уточняющее вопросы пресс-секретарь главы государства повторила, что президент "не обязан реагировать на каждый пост в Facebook".
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