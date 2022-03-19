Пленные оккупанты будут восстанавливать то, что разрушили в Украине – МВД

Пленных российских военных привлекут к восстановлению экономического потенциала Украины или, возможно, они пойдут на обмен. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время всеукраинского телемарафона, сообщает пресс-служба МВД.

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"Российских военных, попавших в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права, будут использовать для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда", – сказал Енин.

Он отметил, что Украина действует четко, в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, с Женевской конвенцией, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины.

Также Енин сказал, что Украина обязуется содержать пленных, согласно ратифицированным Киевом нормам международного права.

По данным Минреинтеграции, официально в Украине на сегодняшний день – 562 российских военнопленных.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC рассказала о том, что в Украине уже созданы лагеря для военнопленных.

Вадим Ребрина

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