UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пленные оккупанты будут восстанавливать то, что разрушили в Украине – МВД

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 21:19

Пленных российских военных привлекут к восстановлению экономического потенциала Украины или, возможно, они пойдут на обмен. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время всеукраинского телемарафона, сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Российских военных, попавших в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права, будут использовать для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда", – сказал Енин.

Он отметил, что Украина действует четко, в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, с Женевской конвенцией, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины.

Также Енин сказал, что Украина обязуется содержать пленных, согласно ратифицированным Киевом нормам международного права.

  • По данным Минреинтеграции, официально в Украине на сегодняшний день – 562 российских военнопленных.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC рассказала о том, что в Украине уже созданы лагеря для военнопленных.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война мвд евгений енин пленные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 