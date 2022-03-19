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Сейчас в Украине официально 562 российских военнопленных – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 18:40

Официально в Украине на сегодняшний день – 562 российских военнопленных. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Она напомнила, что в Украине создано Национальное информационное бюро (НИБ), которое будет собирать и аккумулировать разрозненные данные о пленных и пропавших без вести.

Также НИБ займется сбором данных о гражданских пленных и заложниках.

Будут сформированы соответствующие реестры, запущены горячие телефонные линии с графиком работы 24/7.

"В настоящее время официально военнопленных РФ у нас 562 человека. А есть еще так называемый груз-200. Мы тоже здесь формируем данные и организовываем работу вместе с Красным Крестом", – сказала Верещук.

Она отметила, что со всеми пленными обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.

  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC рассказала о том, что в Украине уже созданы лагеря для военнопленных.
  • По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 19 марта, потери личного состава армии РФ составляют около 14 400 человек. 
Вадим Ребрина
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Россия война пленные ирина верещук
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