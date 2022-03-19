Сейчас в Украине официально 562 российских военнопленных – Верещук
Официально в Украине на сегодняшний день – 562 российских военнопленных. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
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Она напомнила, что в Украине создано Национальное информационное бюро (НИБ), которое будет собирать и аккумулировать разрозненные данные о пленных и пропавших без вести.
Также НИБ займется сбором данных о гражданских пленных и заложниках.
Будут сформированы соответствующие реестры, запущены горячие телефонные линии с графиком работы 24/7.
"В настоящее время официально военнопленных РФ у нас 562 человека. А есть еще так называемый груз-200. Мы тоже здесь формируем данные и организовываем работу вместе с Красным Крестом", – сказала Верещук.
Она отметила, что со всеми пленными обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC рассказала о том, что в Украине уже созданы лагеря для военнопленных.
- По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 19 марта, потери личного состава армии РФ составляют около 14 400 человек.
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