Пленный, которого обменяли в 2017-ом, не смог получить госпомощь

Алексей Канарский (Фото: скриншот Hromadske/Youtube)

Житель оккупированного боевиками города Шахтерск Алексей Канарский, который пробыл в плену почти три года и вернулся после обмена в 2017 году, до сих пор не смог получить государственную помощь в размере 100 000 гривень. Об этом Канарский рассказал в эфире Hromadske.

"У меня тогда забрали все документы. Их не отдали при обмене, я не знаю что с ними сделали. То есть у меня не было никаких документов. Мне восстанавливали паспорт 8 месяцев. А помощь эту можно получить в течение полугода", - заявил он.

По словам бывшего пленного, он подал все документы, но паспорт ему выдали с опозданием.

"Сейчас идет суд. Мы подавали уже не одну заявку и были уже даже какие-то ответы. По квартире, обещали дать какое-то жилье, была помощь. Помогали только волонтеры", - добавил Канарский.

Сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденные 7 сентября украинцы в ближайшее время получат ID-паспорта.

Также омбудсмен заявила, что 35 бывших заключенных получат единовременную денежную выплату в размере 100 000 гривень.

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