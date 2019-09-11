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Пленный, которого обменяли в 2017-ом, не смог получить госпомощь

Пленный, которого обменяли в 2017-ом, не смог получить госпомощь - Фото
Алексей Канарский (Фото: скриншот Hromadske/Youtube)
11.09.2019, 22:27

Паспорт Алексею Канарскому делали восемь месяцев, а деньги можно было получать только в течение полугода

Житель оккупированного боевиками города Шахтерск Алексей Канарский, который пробыл в плену почти три года и вернулся после обмена в 2017 году, до сих пор не смог получить государственную помощь в размере 100 000 гривень. Об этом Канарский рассказал в эфире Hromadske.

"У меня тогда забрали все документы. Их не отдали при обмене, я не знаю что с ними сделали. То есть у меня не было никаких документов. Мне восстанавливали паспорт 8 месяцев. А помощь эту можно получить в течение полугода", - заявил он.

По словам бывшего пленного, он подал все документы, но паспорт ему выдали с опозданием.

"Сейчас идет суд. Мы подавали уже не одну заявку и были уже даже какие-то ответы. По квартире, обещали дать какое-то жилье, была помощь. Помогали только волонтеры", - добавил Канарский.

  • Сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденные 7 сентября украинцы в ближайшее время получат ID-паспорта.
  • Также омбудсмен заявила, что 35 бывших заключенных получат единовременную денежную выплату в размере 100 000 гривень.

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