Плюс 42 позиции в списке. Британия ввела санкции против российских губернаторов

Великобритания расширила санкционный список против России и внесла в него 42 новых позиции. Под британские санкции попали главы ряда российских регионов, сообщается на сайте правительства Великобритании.

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Сегодня, 26 июля, британское правительство обновило санкционный список – добавлено 42 новых позиции в рамках режима санкций против России и пять – против Сирии.

Под санкции попал глава Минюста РФ Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко.

Также в список санкций внесены губернаторы и главы республик в составе РФ:

- губернатор Тюменской области Александр Моор;

- губернатор Брянской области Александр Богомаз;

- губернатор Курской области Роман Старовойт;

- губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;

- губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;

- губернатор Челябинской области Алексей Текслер;

- губернатор Самарской области Дмитрий Азаров;

- глава Башкирии Радий Хабиров;

- глава Чувашии Олег Николаев;

- губернатор Красноярского края Александр Усс;

- губернатор Новосибирской области Андрей Травников;

- губернатор Саратовской области Роман Бусаргин;

- губернатор Владимирской области Александр Авдеев;

- губернатор Оренбургской области Денис Паслер;

- губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров;

- губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко;

- глава администрации Тамбовской области Максим Егоров;

- губернатор Вологодской области Олег Кувшинников;

- глава Коми Владимир Уйба;

- губернатор Калужской области Владислав Шапша;

- губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров;

- глава Якутии Айсен Николаев;

- губернатор Воронежской области Александр Гусев;

- губернатор Амурской области Василий Орлов;

- губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов;

- губернатор Липецкой области Игорь Артамонов;

- губернатор Алтайского края Виктор Томенко;

- так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев;

- губернатор Подмосковья Андрей Воробьев;

- так называемый глава "правительства" террористической организации ДНР Виталий Хоценко;

- так называемый заместитель главы "правительства" террористической организации ЛНР Владислав Кузнецов.

23 июня правительство Великобритании ввело новые торговые санкции против России. Они запрещают экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с производством химического и биологического оружия, горючего для реактивных двигателей и присадок, банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро.

16 июня Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла за поддержку войны.

29 июня в список санкций попали один из самых богатых российских олигархов Владимир Потанин и родственница Владимира Путина Анна Цивилева.

5 июля Британия ввела новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси за поддержку военной агрессии РФ режимом Лукашенко.

Оксана Житнюк

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