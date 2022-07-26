Плюс 42 позиции в списке. Британия ввела санкции против российских губернаторов
Великобритания расширила санкционный список против России и внесла в него 42 новых позиции. Под британские санкции попали главы ряда российских регионов, сообщается на сайте правительства Великобритании.
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Сегодня, 26 июля, британское правительство обновило санкционный список – добавлено 42 новых позиции в рамках режима санкций против России и пять – против Сирии.
Под санкции попал глава Минюста РФ Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко.
Также в список санкций внесены губернаторы и главы республик в составе РФ:
- губернатор Тюменской области Александр Моор;
- губернатор Брянской области Александр Богомаз;
- губернатор Курской области Роман Старовойт;
- губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;
- губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;
- губернатор Челябинской области Алексей Текслер;
- губернатор Самарской области Дмитрий Азаров;
- глава Башкирии Радий Хабиров;
- глава Чувашии Олег Николаев;
- губернатор Красноярского края Александр Усс;
- губернатор Новосибирской области Андрей Травников;
- губернатор Саратовской области Роман Бусаргин;
- губернатор Владимирской области Александр Авдеев;
- губернатор Оренбургской области Денис Паслер;
- губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров;
- губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко;
- глава администрации Тамбовской области Максим Егоров;
- губернатор Вологодской области Олег Кувшинников;
- глава Коми Владимир Уйба;
- губернатор Калужской области Владислав Шапша;
- губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров;
- глава Якутии Айсен Николаев;
- губернатор Воронежской области Александр Гусев;
- губернатор Амурской области Василий Орлов;
- губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов;
- губернатор Липецкой области Игорь Артамонов;
- губернатор Алтайского края Виктор Томенко;
- так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев;
- губернатор Подмосковья Андрей Воробьев;
- так называемый глава "правительства" террористической организации ДНР Виталий Хоценко;
- так называемый заместитель главы "правительства" террористической организации ЛНР Владислав Кузнецов.
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