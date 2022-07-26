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Плюс 42 позиции в списке. Британия ввела санкции против российских губернаторов

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 14:21
Плюс 42 позиции в списке. Британия ввела санкции против российских губернаторов - Фото
Depositphotos_Британия

Великобритания расширила санкционный список против России и внесла в него 42 новых позиции. Под британские санкции попали главы ряда российских регионов, сообщается на сайте правительства Великобритании.

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Сегодня, 26 июля, британское правительство обновило санкционный список – добавлено 42 новых позиции в рамках режима санкций против России и пять – против Сирии.

Под санкции попал глава Минюста РФ Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко.

Также в список санкций внесены губернаторы и главы республик в составе РФ:

- губернатор Тюменской области Александр Моор;               
- губернатор Брянской области Александр Богомаз;
- губернатор Курской области Роман Старовойт;     
- губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;             
- губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;                     
- губернатор Челябинской области Алексей Текслер;           
- губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; 
- глава Башкирии Радий Хабиров;
- глава Чувашии Олег Николаев;         
- губернатор Красноярского края Александр Усс;
- губернатор Новосибирской области Андрей Травников;   
- губернатор Саратовской области Роман Бусаргин;
- губернатор Владимирской области Александр Авдеев;     
- губернатор Оренбургской области Денис Паслер;
- губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров;         
- губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко;                           
- глава администрации Тамбовской области Максим Егоров;
- губернатор Вологодской области Олег Кувшинников;                       
- глава Коми Владимир Уйба;
- губернатор Калужской области Владислав Шапша;             
- губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров;
- глава Якутии Айсен Николаев;
- губернатор Воронежской области Александр Гусев;
- губернатор Амурской области Василий Орлов;       
- губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов;   
- губернатор Липецкой области Игорь Артамонов;
- губернатор Алтайского края Виктор Томенко;         
- так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев; 
- губернатор Подмосковья Андрей Воробьев;
- так называемый глава "правительства" террористической организации ДНР Виталий Хоценко;
- так называемый заместитель главы "правительства" террористической организации ЛНР Владислав Кузнецов.

  • 23 июня правительство Великобритании ввело новые торговые санкции против России. Они запрещают экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с производством химического и биологического оружия, горючего для реактивных двигателей и присадок, банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро.
  • 16 июня Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла за поддержку войны.
  • 29 июня в список санкций попали один из самых богатых российских олигархов Владимир Потанин и родственница Владимира Путина Анна Цивилева.
  • 5 июля Британия ввела новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси за поддержку военной агрессии РФ режимом Лукашенко.
Оксана Житнюк
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