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"По деревне ходим, мародерим": телефонный перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 13:59
Иллюстративное фото: EPA

В перехваченном Главным управлением разведки Минобороны телефонном разговоре с матерью российский оккупант говорит ей, что его подразделение ходит по деревне и "мародерит", а она рассказывает, как собирается подавать жалобу на его военный контракт.  

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"По древне ходим, мародерим", – описывает ситуацию российский военнослужащий. 

"Понятно", – говорит его мать. Затем она сообщает, что ей нужен будет номер его контракта, номера взвода и роты, в каких войсках он служит, а также "кто у тебя к части прикреплен был".  Все это нужно для того, чтобы подать через юриста жалобу в военную прокуратуру.

"Буду писать в Комитет солдатских матерей, буду писать Малькову (в комитет) по правам человека – везде", – говорит женщина.     

Читайте также: "Банда мародеров, а не армия": TheInsider и Bellingcat о жалобах россиян в прокуратуру РФ

Сергій Бережной
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оккупанты мародерство перехват ГУР
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