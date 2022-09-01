"По деревне ходим, мародерим": телефонный перехват ГУР

В перехваченном Главным управлением разведки Минобороны телефонном разговоре с матерью российский оккупант говорит ей, что его подразделение ходит по деревне и "мародерит", а она рассказывает, как собирается подавать жалобу на его военный контракт.

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"По древне ходим, мародерим", – описывает ситуацию российский военнослужащий.

"Понятно", – говорит его мать. Затем она сообщает, что ей нужен будет номер его контракта, номера взвода и роты, в каких войсках он служит, а также "кто у тебя к части прикреплен был". Все это нужно для того, чтобы подать через юриста жалобу в военную прокуратуру.

"Буду писать в Комитет солдатских матерей, буду писать Малькову (в комитет) по правам человека – везде", – говорит женщина.

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Сергій Бережной

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