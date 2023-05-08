По мнению украинцев, Зеленский и Залужный сыграли наибольшую роль в обороне страны – опрос
Роль личностей очень важна в сложные времена, в частности во время войны. Сильные лидеры часто могут вдохновить народ на борьбу. Именно такими считают президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного большинство украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы".
Специалисты отмечают, что за кандидатуру главы государства отдали свой голос 65% респондентов. В то же время "железного генерала" поддержали 47% опрошенных.
Следующие позиции со значительным отрывом заняли другие руководители украинских ведомств и генералы, а также гражданские власти. Следовательно, говорится о:
- Советнике главы Офиса президента Михаиле Подоляке – 9%;
- Министре обороны Алексее Резникове – 7%;
- Министре иностранных дел Дмитрие Кулебе – 5%;
- Начальнике Главного управления разведки Кирилле Буданове – 5%;
- Секретаре Совета нацбезопасности и обороны Алексее Данилове – 5%.
Среди общественных деятелей и волонтеров украинцы особо отметили Сергея Притула – 9% поддержки.
По мнению опрошенных, среди иностранных политиков или общественных деятелей наиболее важную роль в поддержке Украины сыграл президент США Джо Байден – 58%, президент Польши Анджей Дуда – 50%, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – 49%.
Значительно меньше люди упоминали президента Франции Эммануэля Макрона – 10% и канцлера Германии Олафа Шольца – 9%.
Важное место в национальной памяти будут занимать государства, предоставившие Украине всестороннюю помощь во время войны.
В частности более половины опрошенных считают, что больше всего Украине помогли Польша и США, 46% респондентов имеют такое же мнение о Великобритании.
Именно эти три страны также предоставили наибольший объем военной помощи Украине, особенно в первые кризисные и сложные месяцы войны.
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