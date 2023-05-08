По мнению украинцев, Зеленский и Залужный сыграли наибольшую роль в обороне страны – опрос

Роль личностей очень важна в сложные времена, в частности во время войны. Сильные лидеры часто могут вдохновить народ на борьбу. Именно такими считают президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного большинство украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы".

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Специалисты отмечают, что за кандидатуру главы государства отдали свой голос 65% респондентов. В то же время "железного генерала" поддержали 47% опрошенных.



Следующие позиции со значительным отрывом заняли другие руководители украинских ведомств и генералы, а также гражданские власти. Следовательно, говорится о:

Советнике главы Офиса президента Михаиле Подоляке – 9%;

Министре обороны Алексее Резникове – 7%;

Министре иностранных дел Дмитрие Кулебе – 5%;

Начальнике Главного управления разведки Кирилле Буданове – 5%;

Секретаре Совета нацбезопасности и обороны Алексее Данилове – 5%.

Среди общественных деятелей и волонтеров украинцы особо отметили Сергея Притула – 9% поддержки.





По мнению опрошенных, среди иностранных политиков или общественных деятелей наиболее важную роль в поддержке Украины сыграл президент США Джо Байден – 58%, президент Польши Анджей Дуда – 50%, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – 49%.



Значительно меньше люди упоминали президента Франции Эммануэля Макрона – 10% и канцлера Германии Олафа Шольца – 9%.





Важное место в национальной памяти будут занимать государства, предоставившие Украине всестороннюю помощь во время войны.

В частности более половины опрошенных считают, что больше всего Украине помогли Польша и США, 46% респондентов имеют такое же мнение о Великобритании.

Именно эти три страны также предоставили наибольший объем военной помощи Украине, особенно в первые кризисные и сложные месяцы войны.

СПРАВКА. Опрос проведен 23-30 марта 2023 года за счет пожертвований в рамках проекта Sustainability4Ukraine методом личного интервью во всех областях, за исключением оккупированной территории и районов боевых действий. Опрошены 2017 граждан от 18 лет. Возможная погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Олег Васьків

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