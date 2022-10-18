По наводкам патриотов уничтожены сотни единиц техники и несколько генералов РФ – СБУ

Чат-бот Службы безопасности Украины получил от патриотов более 100 000 сообщений о перемещениях оккупантов, что позволило уничтожить сотни единиц военной техники и ликвидировать несколько генералов РФ. Об этом сообщил глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

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"Мы уточняли и проверяли эту информацию через агентурные возможности, операторов БПЛА и дронов, сравнивали с данными со спутников и пересылали артиллерии ВСУ. В результате – многие сотни результативных попаданий по большим колоннам техники, уничтожен не один генерал РФ", – сказал Витюк.

Он подчеркнул, что этот результат стал возможен благодаря мужеству обычных украинцев, которые, рискуя жизнью, делали фотографии и присылали информацию СБУ.

В Telegram-бот @stop_russian_war_bot можно также присылать информацию о коллаборантах и преступлениях на временно оккупированных территориях, напомнил Витюк. Он заверил, что бот обеспечивает анонимность каждого источника информации.

30 сентября СБУ сообщила, что задержала в освобожденном Волчанске местного жителя, который после прихода оккупантов лично поднимал в центре города флаг РФ.

17 октября СБУ заявила, что "расколола" российских диверсантов из ЧВК, которых задержали в Харьковской области на прошлой неделе.

Сергій Бережний

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