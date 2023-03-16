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По примеру танковой. НАТО призвали создать "авиационную коалицию" в поддержку Украины

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 16:13
По примеру танковой. НАТО призвали создать
Николай Олещук (скриншот из видео)

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук призвал коллег из стран-членов НАТО создать "авиационную коалицию" и нарастить усилия по предоставлению ВС ВСУ современных многоцелевых истребителей четвертого поколения. Об этом он сказал во время онлайн-участия в симпозиуме командующих воздушными силами стран-членов НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны.

Олещук коротко проинформировал коллег об актуальной обстановке на основных направлениях боевых действий и отметил необходимость наращивания противовоздушной обороны Украины, как ее наземной составляющей, так и воздушной.

"… Обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным Силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, способных эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий", – сказал Олещук.

Он отметил, что "лишь общие, согласованные" действия партнеров могут поспособствовать скорейшему получению Украиной западных самолетов. При этом Олещук привел в пример "танковую коалицию".

"Хотел бы получить вашу поддержку и призываю создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе", – сказал Олещук.

  • Президент Польши Анджей Дуда сегодня заявил, что в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в полном рабочем состоянии.

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Вадим Ребрина
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